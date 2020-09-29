Міністр культури України заробляє більше, ніж президент

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Зарплата 54-річного Олександра Ткаченка вдвічі більша, ніж у Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Журналісти «Українських новин» дізналися у Мінкульті, скільки заробив у липні міністр культури Олександр Ткаченко. Як виявилось, зарплата міністра склала 47,2 тис. Грн, що майже вдвічі білье зарплати президента. У Володимира Зеленського липнева зарплата склала 28 тисяч грн.
Тим не менше, після вирахування усіх зборів на руки Ткаченко отримав 38 020 гривень. Не малі зарплати виявились й у його заступників. У Ростислава Карандєєва 22 588 гривень, Світлани Фоменко - 47 230 гривень, Лариси Петасюк - 47 230 гривень.
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