Гончарук знайшов роботу в проамериканській структурі

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Стало відомо, за що там цінують нового кадра.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук знайшов собі роботу. Так, його взяли в проамериканську структуру Eurasia Center. Вона спеціалізується на міжнародних відносинах і аналітиці. Про це повідомили в самій компанії, зазначивши, що його цінують за реформаторські здібності.
«Атлантична рада Eurasia Center має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений працівник. Будучи прем'єр-міністром України з 2019 по 2020 рік він очолював уряд, який був орієнтований на проведення реформ. Ми раді вітати його в нашій команді», - зазначили в твітері компанії.
На повідомленні відреагував сам Гончарук, зазначивши, що сподівається на плідне та конструктивне співробітництво.
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