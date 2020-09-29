Гончарук знайшов роботу в проамериканській структурі

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 15:04

Стало відомо, за що там цінують нового кадра.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук знайшов собі роботу. Так, його взяли в проамериканську структуру Eurasia Center. Вона спеціалізується на міжнародних відносинах і аналітиці. Про це повідомили в самій компанії, зазначивши, що його цінують за реформаторські здібності.

«Атлантична рада Eurasia Center має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений працівник. Будучи прем'єр-міністром України з 2019 по 2020 рік він очолював уряд, який був орієнтований на проведення реформ. Ми раді вітати його в нашій команді», - зазначили в твітері компанії.

На повідомленні відреагував сам Гончарук, зазначивши, що сподівається на плідне та конструктивне співробітництво.