Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО
  • Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
  • У 2021 році українські пенсіонери отримають доплату

Гончарук знайшов роботу в проамериканській структурі

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 15:04
Версія для друку
Гончарук знайшов роботу в проамериканській структурі

Стало відомо, за що там цінують нового кадра. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук знайшов собі роботу. Так, його взяли в проамериканську структуру Eurasia Center. Вона спеціалізується на міжнародних відносинах і аналітиці. Про це повідомили в самій компанії, зазначивши, що його цінують за реформаторські здібності.

«Атлантична рада Eurasia Center має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений працівник. Будучи прем'єр-міністром України з 2019 по 2020 рік він очолював уряд, який був орієнтований на проведення реформ. Ми раді вітати його в нашій команді», - зазначили в твітері компанії.

На повідомленні відреагував сам Гончарук, зазначивши, що сподівається на плідне та конструктивне співробітництво.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції