Карантин в Україні можуть продовжувати й надалі

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Відповідну заяву зробив Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в країні може бути продовжено карантин після 1 листопада.
За його словами, на початку жовтня в Україні можуть фіксувати близько 3 тисяч випадків коронавірусу за добу, що може привести до завантаженості лікарень.
Шмигаль додав, що разом з тим Україна може відкрити кордони для іноземців, якщо спостерігатиметься зменшення кількості хворих на смертоносний вірус.
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