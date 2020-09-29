Карантин в Україні можуть продовжувати й надалі

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 14:40

Відповідну заяву зробив Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в країні може бути продовжено карантин після 1 листопада.

За його словами, на початку жовтня в Україні можуть фіксувати близько 3 тисяч випадків коронавірусу за добу, що може привести до завантаженості лікарень.

Шмигаль додав, що разом з тим Україна може відкрити кордони для іноземців, якщо спостерігатиметься зменшення кількості хворих на смертоносний вірус.