4 українські тенісистки встановили рекорд на US Open

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 14:13

Вони пройшли до другого кола турніру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що одразу українські тенісистки встановили рекорд на US Open. Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко вийшли у наступний раунд. Раніше ніколи одразу 4 тенісистки України не проходили до другого кола турніру.

Відомо, що Ястремська гратиме з Медісон Бренгл (США), Костюк — з Анастасією Севастовою (Латвія), Козлова — з Петрою Квітовою (Чехія), а Бондаренко — з Петрою Мартич (Хорватія).

Нагадаємо, гордість України Еліна Світоліна відмовилася від участі в US Open.