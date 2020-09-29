ПриватБанк почав видавати картки з 5 тисячами гривень

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 13:39

Їх отримають батьки, в яких народилася дитина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, набула чинності постанова Кабміну щодо монетизації допомоги від держави «бебі-бокс». Так, найбільший системний банк країни, ПриватБанк, почав видавати соціальні картки, на яких лежать 5 тисяч гривень.

Як відомо, гроші можна використати виключно на покупку товарів для дитини. Також батькам доведеться їх витратити впродовж року й в окремих магазинах, які уклали договір з Мінсоцполітики.

Також наголошується, що на картці буде діяти обмеження на купівлю алкоголю, сигарет чи бензину.