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ПриватБанк почав видавати картки з 5 тисячами гривень

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 13:39
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ПриватБанк почав видавати картки з 5 тисячами гривень

Їх отримають батьки, в яких народилася дитина. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, набула чинності постанова Кабміну щодо монетизації допомоги від держави «бебі-бокс». Так, найбільший системний банк країни, ПриватБанк, почав видавати соціальні картки, на яких лежать 5 тисяч гривень.

Як відомо, гроші можна використати виключно на покупку товарів для дитини. Також батькам доведеться їх витратити впродовж року й в окремих магазинах, які уклали договір з Мінсоцполітики. 

Також наголошується, що на картці буде діяти обмеження на купівлю алкоголю, сигарет чи бензину.

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