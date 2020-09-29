ПриватБанк почав видавати картки з 5 тисячами гривень

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Їх отримають батьки, в яких народилася дитина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, набула чинності постанова Кабміну щодо монетизації допомоги від держави «бебі-бокс». Так, найбільший системний банк країни, ПриватБанк, почав видавати соціальні картки, на яких лежать 5 тисяч гривень.
Як відомо, гроші можна використати виключно на покупку товарів для дитини. Також батькам доведеться їх витратити впродовж року й в окремих магазинах, які уклали договір з Мінсоцполітики.
Також наголошується, що на картці буде діяти обмеження на купівлю алкоголю, сигарет чи бензину.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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12:37: Організаторам піраміди B2B Jewelry оголошено про підозру
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