У Борисполі пасажирка вилізла на крило літака

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Які мотиви мала білявка, окрім прогулятися крилом, наразі невідомо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що у «Борисполі» пасажирка літака відкрила аварійні двері, щоб вилізти на крило та посидіти на ньому.
Дивна поведінка жінки потрапила на камеру очевидців події. Відео розмістили у спільноті dtp.kiev.ua.
#Борисполь. #Аэропорт Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийную дверь.. села на крылышко самолета что бы поболтать ногами, наслаждаясь видами АэропортаОпубликовано Владом Антоновым Понедельник, 31 августа 2020 г.
Як зазначається, білявка прогулялася крилом, посиділа на ньому, махаючи ногами. Відомо, що інцидент мав місце після прильоту літака. Жінку передали поліції. Чим завершилась її пригода наразі невідомо. За словами експертів, її вчинок міг мати фатальні наслідки.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:37: Організаторам піраміди B2B Jewelry оголошено про підозру
09:47: Ляшко озвучив оптимістичний прогноз щодо вакцини від коронавірусу
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