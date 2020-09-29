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Організаторам піраміди B2B Jewelry оголошено про підозру

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 12:37
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Організаторам піраміди B2B Jewelry оголошено про підозру

Наразі вирішується питання про зміну їм запобіжного заходу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що організаторам масштабної фінансової піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру «в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом». 

«За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб», - розповіли у прес-службі Офісу генпрокурора.

Як відомо, раніше ошукані вкладники в сертифікати та прикраси заявляли, що їх обдурили. Однак, поліція не реагувала на такі заяви. Зокрема, у Рівному.

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