Мэром Днепра впервые может стать этнический украинец

zmxn 01 вересня 2020, 12:17

Я, Артур Балаев, этнический армянин, твердо убежден, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Но обязаны помогать украинцам строить современное государство на земле их предков; подставлять им свое плечо, советовать, убеждать. Президентская булава, ВР, Кабмин, кресла городских голов и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев. Всю свою жизнь я строго придерживаюсь данного принципа и считаю его единственно верным. Именно по этой причине я, будучи публичной персоной, ни разу в жизни не баллотировался в депутаты. Что происходит, когда этнические украинцы практически лишены права влиять на ситуацию в собственной стране - я могу продемонстрировать на недавнем примере. Помните скандал с "оптовой" распродажей "сладких" должностей главой Офиса президента Украины? Главные действующие лица: Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Гео Лерос (Георг Курихян). Освещала ситуацию в СМИ Юлия Мендель. Разбирались: Аваков и Венедиктова. Основными критиками скандала были: Рабинович, Спивак, Добкин, Саакашвили... Много ли, мой дорогой читатель, ты заметил здесь украинских фамилий? Лично я - ни одной... Так может оттого и возникают подобные скандалы, что "ни одной"?... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто территорией для роскошной жизни и получения сверхприбылей.

... Но сегодня у Днепра появился уникальный шанс: городским головою - впервые в современной истории мегаполиса - может стать этнический украинец Сергей Анатольевич Рыженко. Легендарный главный врач легендарной Областной клинической больницы им. Мечникова. Эту больницу в 2014 году враг боялся не меньше Донецкого аэропорта. А Сергея Рыженко и его врачей ненавидел не меньше, чем наших героических киборгов... Более трех тысяч раненых за пять лет войны... Десятки тысяч сложнейших, подчас - уникальных операций. И не секрет, что половина успехов Генерального штаба ВСУ в полной мере принадлежит доктору наук, профессору, Заслуженному врачу Украины Сергею Рыженко. Вне всяких сомнений, Сергей Анатольевич, вернувший с того света тысячи героев АТО, достоин высокого звания Героя Украины. И тот факт, что до сих пор ему не вручили Золотую звезду - для меня лично нонсенс, чудовищная несправедливость. Несмотря на выразительную интеллигентность и внешне чрезмерную мягкотелость, С. А. Рыженко на самом деле является весьма жестким менеджером, уверенным в себе руководителем огромного коллектива. С приходом Сергея Анатольевича в областную клиническую больницу, главное медицинское учреждение региона в кратчайшие сроки превратилось в сложнейший, современный, прекрасно отлаженный механизм... И нет сомнений в том, что став городским головой Днепра, он сможет прекрасно наладить вконец разбалансированный за много лет механизм городского хозяйства.

... Я хочу обратиться к ближайшим конкурентам Сергея Рыженко в борьбе за кресло городского головы, к Борису Филатову и Максиму Бужанскому: "Если вы истинные патриоты Украины... Если вы на самом деле дети великого Богом избранного народа... Если для вас эта Земля так же дорога, как и мне... Если у вас чисты руки и совесть... Снимите свои кандидатуры... Дайте городу шанс! А когда Рыженко станет городским головой - просто станьте его помощниками, помогите ему, украинцу, смекалкой, предприимчивостью, силой воли... Всем тем, чем небеса так щедро наградили ваш богоизбранный народ..."...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"