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Мэром Днепра впервые может стать этнический украинец

zmxn 01 вересня 2020, 12:17
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Мэром Днепра впервые может стать этнический украинец

 

Я, Артур Балаев, этнический армянин, твердо убежден, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Но обязаны помогать украинцам строить современное государство на земле их предков; подставлять им свое плечо, советовать, убеждать. Президентская булава, ВР, Кабмин, кресла городских голов и силовые структуры  - все это должно быть в сфере  деятельности исключительно этнических украинцев. Всю свою жизнь я строго придерживаюсь данного принципа и считаю его единственно верным. Именно по этой причине я, будучи публичной персоной, ни разу в жизни не баллотировался в депутаты. Что происходит, когда этнические украинцы практически лишены права влиять на ситуацию в собственной стране - я могу продемонстрировать на недавнем примере.  Помните скандал с "оптовой" распродажей "сладких" должностей главой Офиса президента Украины? Главные действующие лица: Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Гео Лерос (Георг Курихян). Освещала ситуацию в СМИ Юлия Мендель. Разбирались: Аваков и Венедиктова. Основными критиками скандала были: Рабинович, Спивак, Добкин, Саакашвили... Много ли, мой дорогой читатель, ты заметил здесь украинских фамилий? Лично я - ни одной... Так может оттого и возникают подобные скандалы, что "ни одной"?... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто территорией для роскошной жизни и получения сверхприбылей.

... Но сегодня у Днепра появился уникальный шанс: городским головою - впервые в современной истории мегаполиса - может стать этнический украинец  Сергей Анатольевич Рыженко. Легендарный главный врач легендарной Областной клинической больницы им. Мечникова.  Эту больницу в 2014 году  враг боялся не меньше Донецкого аэропорта.  А Сергея Рыженко и его врачей ненавидел не меньше, чем  наших героических киборгов... Более трех тысяч раненых за пять лет войны... Десятки тысяч сложнейших, подчас - уникальных операций. И не секрет, что половина успехов Генерального штаба ВСУ  в полной мере принадлежит  доктору  наук, профессору, Заслуженному врачу Украины Сергею Рыженко. Вне всяких сомнений, Сергей Анатольевич, вернувший с того света тысячи героев АТО,  достоин высокого звания Героя Украины. И тот факт, что до сих  пор ему не вручили Золотую звезду - для меня лично нонсенс, чудовищная несправедливость. Несмотря на выразительную интеллигентность и внешне чрезмерную мягкотелость, С. А. Рыженко на самом деле является весьма жестким менеджером, уверенным в себе руководителем огромного коллектива. С приходом Сергея Анатольевича в областную клиническую больницу, главное медицинское учреждение региона  в кратчайшие сроки превратилось в сложнейший, современный, прекрасно отлаженный механизм...  И нет сомнений в том, что став городским головой Днепра, он сможет прекрасно наладить вконец разбалансированный за много лет механизм городского хозяйства.

... Я хочу обратиться к  ближайшим конкурентам Сергея Рыженко в борьбе за кресло городского головы, к Борису Филатову и Максиму Бужанскому: "Если вы истинные патриоты Украины... Если вы на самом деле дети великого Богом избранного народа... Если для вас эта Земля так же дорога, как и мне... Если у вас чисты руки и совесть... Снимите свои кандидатуры... Дайте городу шанс!  А когда Рыженко станет городским головой - просто станьте его помощниками, помогите ему, украинцу,   смекалкой, предприимчивостью, силой воли... Всем тем, чем небеса так щедро наградили ваш богоизбранный народ..."...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"

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