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У лісі на Дніпропетровщині викинули одяг секонд-хенд

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 12:01
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У лісі на Дніпропетровщині викинули одяг секонд-хенд

Люди хутко взялись його перебирати. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Дніпропетровській області, а саме біля селища Чаплі, виявили велику купу вживаного одягу. Секонд-хенд був викинутий у лісі.

Користувач Facebook Вадим Шуйдін представив фото та відео з місця події. На них видно одяг, взуття та інші речі.

«Чи не перестаю дивуватися нашому підприємцю. Чому було просто не роздати? Навіщо так байдуже ставитися до природи і до нужденних в одязі людям? Апофеоз безглуздості і малодушності», - прокоментував він.

Днепр. ❗️❗️❗️В районе посёлка Чапли, в лесополосе, выбросили, примерно,фуру секонд-хенда. Просто высыпали в зелёной...

Опубликовано Вадимом Шуйдіном Воскресенье, 30 августа 2020 г.

Також відомо, що місцеві жителі зреагували на новину про залишені речі. Так, люди кинулись перебирати одяг для себе. Інтернет-спільнота зауважила, що речі можуть бути необроблені й нести загрозу для здоров’я.

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