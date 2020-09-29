Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии

zmxn 29 вересня 2020, 10:31

Аппаратный педикюр сейчас перестал быть чем-то удивительным. Это лучший способ выполнить процедуры ухода за ногами аккуратно и гигиенически безопасно. С его помощью легко решаются не только проблемы вросших ногтей, но и ороговелости стоп. Для выполнения аппаратных процедур требуется качественные инструменты. Немецкая компания Baehr - одна из тех, чьи фрезы и другой инструментарий отвечают всем требованиям косметологии.

Что такое аппаратный педикюр?

На состояние наших ног влияет все:

длительная нахождение в обуви;

потливость;

неудобные или тесные туфли.

Поэтому периодически делать аппаратный педикюр нужно всем, так от этого зависит не просто состояние ваших ног, но и их здоровье, а также отсутствие грибковых заболеваний. Изначально такая процедура была медицинской. В Германии ее начали использовать для удаления микротрещин, натоптышей и прочих ороговевших проявлений на коже. Сегодня его все чаще можно встретить в салонах красоты. Педикюр с использованием специального аппарата с насадками стал одной из частей эстетической косметологии.

Насадки или фрезы производятся из различных материалов:

Алмазные отлично счищают грубую отжившую кожу. Иногда ими даже производят шлифовку ногтей. Керамические используются для отделки ногтевых валиков или пяток. Кремниево-липидные сейчас применяют очень редко. Только для очень сухой и грубой кожи. Силиконовые. Ими полируют ногтевую пластину и подготавливают ее для нанесения лака.

Главное правило - клиент не должен чувствовать никакой боли.

Как проходит процедура аппаратного педикюра

Технология аппаратного педикюра состоит из нескольких важных этапов. Первый обязательный шаг - это нанесение дезинфицирующего свойства. Мастер наносит его себе на руки, а затем на ноги клиента. Это делается вне зависимости от того, проводится процедура в салоне или дома. Между сеансами все инструменты проходят обработку.

Следующий этап - это размягчение. Для него, как правило, используют гель-ремувер. После нанесения на кожу, его оставляют минут на десять. Снимать излишки крема нужно одноразовым полотенцем.

В первую очередь обрабатывается кутикула. Затем мастер переходит к ногтям. Он выравнивает длину, придает форму и полирует поверхность.

И наконец, все заканчивается на пятках и стопах. Здесь используются фрезы из различного материала. Все зависит от того насколько сильно загрубела кожа. Сильные затвердения можно не убрать при помощи аппарата, тогда применяется специальный профессиональный станок.

Преимущества аппаратного педикюра

Такая технология ухода за стопами считается безопасной и щадящей. Она исключает обрезание, а следовательно и исключает повреждения.

При правильном выполнении процедуры ногти не травмируются и не расслаиваются. Они будут крепкими и ухоженными. Также легко обрабатываются и мозоли с натоптышами.

Для выполнения аппаратного педикюра требуется только аппарат и фрезы. Поэтому после определенного обучения, вы сможете с легкостью использовать его дома. Считается, что кожа, в частности кутикула, будет отрастать медленнее.

Недостатки технологии

Самый главный минус - это длительность. Несмотря на использование ремувера, процесс может занять целый час. Ороговелости снимаются послойно и в зависимости от толщины это может занять много времени.

Также не рекомендуется использовать аппарат при наличии тонкой ногтевой пластины и чувствительной кожи.