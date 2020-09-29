В Україні школи самостійно переноситимуть канікули

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Відповідну заяву зробили в МОН.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що у зв’язку з карантинними заходами в Україні школам було рекомендовано самостійно приймати рішення щодо перенесення канікул.
Відповідну заяву зробив виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет.
«Одночасно керівникам навчальних закладів рекомендовано ввести гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, потрібно передбачити можливість внесення змін в терміни канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації», - зазначив Шкарлет.
Нагадаємо, в Україні з 2020 року передбачене частково дистанційне навчання.
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