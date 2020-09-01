Ляшко озвучив оптимістичний прогноз щодо вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 09:47

Головний санітарний лікар країни вважає, що вакцинування українці зможуть пройти уже весною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що довгоочікувана вакцина від смертоносного китайського вірусу може з’явитися в Україні у березні 2021 року. За його словами, це є оптимістичний прогноз.

Виступаючи в ефірі телеканалу "UA: Перший" він зазначив, що наразі клінічні випробування проходять 6 різних вакцин.

«Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена і ефективність», - уточнив він.

Ляшко нагадав, що Україна гарантовано отримає вакцину для 20% населення. Тобто для близько 8 млн людей.