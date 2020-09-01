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Головний санітарний лікар країни вважає, що вакцинування українці зможуть пройти уже весною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 вересня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що довгоочікувана вакцина від смертоносного китайського вірусу може з’явитися в Україні у березні 2021 року. За його словами, це є оптимістичний прогноз.
Виступаючи в ефірі телеканалу "UA: Перший" він зазначив, що наразі клінічні випробування проходять 6 різних вакцин.
«Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена і ефективність», - уточнив він.
Ляшко нагадав, що Україна гарантовано отримає вакцину для 20% населення. Тобто для близько 8 млн людей.
09:47: Ляшко озвучив оптимістичний прогноз щодо вакцини від коронавірусу
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