В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 09:05

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 123 303 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 2 088 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 123 303 людини. З них 2605 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 48 летальних випадків та 688 людей одужали. Також за весь період одужали 57 802 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 262, Одеській області – 211, Львівській області – 193.