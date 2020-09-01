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Чоловік показав трофей у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
На Чернігівщині рибалка Микола Соломенік піймав гігантського сома. Свій улов він продемонстрував у соцмережі Facebook. Як відомо, сома вагою 42 кілограми він витягнув з Десни.
Так, на знімках рибалки видно, що прісноводна риба має довжину трохи менше, ніж дорослий чоловік.
До слова, фотографії з трофеєм рибалка представив спільноті «Риболовля в Чернігові та Чернігівській області» у соцмережі Facebook. Чоловіка похвалили за улов.
08:31: На Чернігівщині рибалка впіймав 42-кілограмового сома
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