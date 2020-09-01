На Чернігівщині рибалка впіймав 42-кілограмового сома

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 08:31

Чоловік показав трофей у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

На Чернігівщині рибалка Микола Соломенік піймав гігантського сома. Свій улов він продемонстрував у соцмережі Facebook. Як відомо, сома вагою 42 кілограми він витягнув з Десни.

Так, на знімках рибалки видно, що прісноводна риба має довжину трохи менше, ніж дорослий чоловік.

До слова, фотографії з трофеєм рибалка представив спільноті «Риболовля в Чернігові та Чернігівській області» у соцмережі Facebook. Чоловіка похвалили за улов.