Українці переплачують за комуналку - Держстат

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 07:57

У Держстаті зазначили, що за електроенергію українці переплатили на 20% більше.

Новину передає «Преса України».

У Держстаті повідомили, що українці переплачують за комуналку. Так,вони заплатили на 19,5% більше виставлених рахунків. Як зазначається у відомстві, у липні нарахування за електроенергію склали 7,8 млрд грн. Українці ж заплатили 9,3 млрд грн.

Тим часом заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець липня становила 55,8 млрд грн. Це на 2,1 млрд грн менше, ніж у червні.