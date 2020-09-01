Українці переплачують за комуналку - Держстат

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У Держстаті зазначили, що за електроенергію українці переплатили на 20% більше.
Новину передає «Преса України».
У Держстаті повідомили, що українці переплачують за комуналку. Так,вони заплатили на 19,5% більше виставлених рахунків. Як зазначається у відомстві, у липні нарахування за електроенергію склали 7,8 млрд грн. Українці ж заплатили 9,3 млрд грн.
Тим часом заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець липня становила 55,8 млрд грн. Це на 2,1 млрд грн менше, ніж у червні.
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