«Антонов» випустив новий літак без російських деталей

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Стало відомо, які країни надали нове обладнання для літака.
Новину передає «Преса України».
Президент держпідприємства «Антонов» Олександр Лось повідомив, що в Україні було виготовлено перший літак Ан-178, в якому немає жодної російської деталі. Так, протягом 6 років «Антонов» шукав нових постачальників і реалізував нове судно.
«Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів», - розповів Лось.
Лось уточнив, що у новому літаку приблизно дві треті обладнання зі США, ще третина – вітчизняного виробництва.
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