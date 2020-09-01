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«Антонов» випустив новий літак без російських деталей

Аня Мартинюк 01 вересня 2020, 07:35
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«Антонов» випустив новий літак без російських деталей

Стало відомо, які країни надали нове обладнання для літака.

Новину передає «Преса України».

Президент держпідприємства «Антонов» Олександр Лось повідомив, що в Україні було виготовлено перший літак Ан-178, в якому немає жодної російської деталі. Так, протягом 6 років «Антонов» шукав нових постачальників і реалізував нове судно.

«Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів», - розповів Лось.

Лось уточнив, що у новому літаку приблизно дві треті обладнання зі США, ще третина – вітчизняного виробництва.

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