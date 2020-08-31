Оберштурмфюрер Хельга из Новокузнецка беременна геном войны

zmxn 31 серпня 2020, 12:49

...Фашисты будущего будут называть себя антифашистами... (Хьюи Лонг).

... Как Вы думаете, уважаемый читатель, кто эта эффектная дама на фото? Актриса? Писательница? Бизнес-леди? А вот еще одно фото Вам в помощь - та же мадам позирует в роскошном купальном костюме и шляпе:

Начальник регионального департамента культуры? Ректор гуманитарного университета? Дирижер симфонического оркестра? Нет, никогда не догадаетесь... Это лицо современного русского фашизма!...

... Мой аккаунт существует на нескольких сайтах. И под моими фото значится: "Никого не ищу. К общению не стремлюсь. В игры не играю. Отвечаю в исключительных случаях". Таким образом я просто отслеживаю нечистоплотных "коллег" и защищаю свои авторские права. Ибо неоднократно обнаруживал свои художественные произведения, присвоенные некими "окололитературными" аферистами. И вот на днях мое внимание привлекла одна страница... Хозяйку страницы звали Хельга. Ее имя совершенно не вязалось с местом проживания: город Новокузнецк, Кемеровская область. Ну, где, скажите мне, Хельга, - а где Кемерово?... И , глядя на ее кукольное личико, и в предчувствии неизбежного "сюрприза", я начал общение с дамой. И таки-да, я не ошибся... Привожу вам часть нашего диалога:

Хельга: Я не люблю Европу. И она меня не любит. И даже Шенген мне никто не дает, просто посмотрев на мой послужной список...

Артур: Неужели вы сидели в тюрьме?

Хельга: Нет, я Служила Родине!

Артур: Но ведь в каждой стране есть люди, которые служат своей Родине... И все они абсолютно спокойно передвигаются по миру.... Почему же только российские военнослужащие являются персонами нон грата?

Хельга: Я не интересовалась в посольствах, отчего им не нравятся русские люди в погонах.

Артур: И все же: почему лично Вас считают недостойной посетить Париж, Вену или Братиславу? Наверняка же есть какая-то причина...

Хельга: Есть! Не каждый военнослужащий имеет в послужном списке участие в боевых действиях. В Чеченской республике, например!

Артур: Неожиданно! Зачем же вам нужно было ездить в Чечню?.... Вы ведь женщина!...Могли бы, например, отказаться воевать...

Хельга: Я не хотела отказываться, да и не могла. Я присягала Родине!

Артур: Знает ли "героиня", давшая присягу Родине, статистику по Чечне? Около 300 000 погибших.... Из них не меньше половины - этнические русские... Как с этим быть?

Хельга: Да никак! Просто жить дальше...

Артур: "Просто жить дальше"! Завидное хладнокровие... Сколько же вам, россиянам, нужно еще убить людей, чтобы напиться, наконец, крови?!

Хельга: А почему Вы решили, что я лично убивала людей! Плохой Вы психолог...

Артур: Я понимаю, сегодня мало кто открыто признается в содеянных военных преступлениях. Естественно, нынче удобнее быть санинструктором или поваром, например, чем снайпером или командиром расчета... Кстати, я несколько раз ездил на Донбасс.. И беседовал с российскими военнопленными.... Ужасное зрелище...

Хельга: Наши на Донбассе устроили фашистам котел! И не один! И если бы не политика, то ....

Артур: Спасибо за честность. Это достойно уважения! Обычно, когда дело касается Донецка, русские фашисты говорят, что "нас там нет"... Их в Украине все так и называют: "ихтамнеты" ... Знаете, сколько на Донбассе убито ваших "ихтамнетов"? В свое время их трупы грузили экскаваторами... Не зря ведь Путин засекретил потери на Донбассе...

Хельга: На Донбассе были потери только среди мирного населения! Дети, старики, и женщины! Обыкновенный фашизм!

Артур: К сожалению, вы правы.. Пока туда не пришел вонючий русский сапог, никаких потерь не было. Русские фашисты сегодня на Донбассе - и там почти 15 000 погибших. Русских фашистов нет в Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе - и там мирная жизнь... И не гибнут старики, женщины и дети... Вы - прирожденные убийцы и это патология!

Хельга: С Вами стало скучно... Вы националист, хотя и не украинец. Удачи Вам!

Артур: Вы забыли сказать на прощание ваше любимое: "Хайль Гитлер!". Или как там у вас теперь в России?...

... Вас наверное интересует, с какой именно целью я опубликовал короткий диалог с этой, перекормленной жаждой смерти, русской самкой? Объясняю: те, кто по сей день сомневается, не питайте иллюзий, не слушайте свору Медведчука! Никогда россияне сами не закончат войну и не уйдут из Крыма и Донбасса! Запомните сами и детям своим расскажите, и детям детей своих: русские - это враги. И в подавляющем большинстве своем "подсажены" на иглу фашизма - они по-животному ненавидят нас. Русский фашизм - это явление особое; это апофеоз дерьма, собранного человечеством за всю его историю... Михалковы и Шахназаровы будут снимать потрясающие антивоенные киноленты. Газмановы и Расторгуевы будут исполнять восхитительные песни о мире. Бондарчуки и Грымовы будут ставить бесподобные человеколюбивые спектакли, но... Но при этом мечтать о том, как бы превратить половину Земного шара в радиоактивный пепел. И все время прятать в рукаве кинжал, чтобы когда-нибудь, исподтишка, всадить в спину своего соседа. По самую рукоять... И монологи Хельги - лишнее тому доказательство: "Я не хотела отказываться от командировки в Чечню да и не могла! Я давала присягу Родине!". В ней подавлена женская природа. Она - женщина, мать - могла бы отказаться, но жаждет ехать на войну, где вместе с подельниками будет убивать мирных людей, ибо "давала присягу Родине". Но как жить потом, ведь среди убитых ею мирных жителей - половина этнические русские? Да и йух с ними! Существует замечательный путинский эликсир: просто не думать и "просто жить дальше". И на Донбассе "Наши устроили фашистам котел! И не один! И если бы не политика, то...". То авиационными бомбардировками и ракетными ударами, российская армия могла превратить в разрушенный до основания Грозный - столицу Украины Киев, Одессу, Харьков, Херсон... И снова гибли бы этнические русские... А вместе с ними и симпатики Путина из ОПЖЗ: ракеты и бомбы не выбирают жертв по национальному признаку и партийной принадлежности... Да и йух с ними! Ведь присяга, данная России, спишет любые преступления... И Хельга, облаченная в камуфляж, широко улыбаясь и испытывая при этом животное удовольствие, делала бы потом селфи на фоне обезображенных трупов мирных украинцев и погибших солдат.... И размещала бы фотоснимки на своих страничках в соцсетях... А затем "просто жила бы дальше"...

... 27 августа неизвестные расстреляли из травматического оружия автобус с членами группы "Патриоты за жизнь" (силовой блок ОПЖЗ). И многие "пацифисты" тут же обрушились с критикой на нападавших. Хочу напомнить "пацифистам": ОПЗЖ - это представители Путина в Украине, это рупор Кремля. И заодно полюбопытствовать: как бы в 1942 году среагировали прадеды "пацифистов", если вы в центре Харькова был бы расстрелян бронетранспортер с румынскими солдатами, воевавшими на стороне Гитлера?

P.S. 1) Для тех умственноотсталых жителей Украины, кто на шестом году российской агрессии, не "разобрался", с армией какой страны мы воюем на Донбассе (российский автор Ирина Тумакова): https:// novayagazeta.ru/articles/2018/ 06/24/76916-oni-tam-byli

2) Для тех узколобых жителей Украины, кто не знает, что РФ на 1 месте в мире по количеству фашистских организаций - 53 (российский автор Андрей Булгаров) https://zen.yandex. ru/media/id/ 5eb3b1dbae328b436247712a/v- rossii-deistvuiut-celyh-53- fashistskie-organizacii- 5edf12f1f592f9532557e4d6

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"