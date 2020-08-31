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На Закарпатті патрульні почали зупиняти водіїв не за порушення ПДР

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 12:30
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На Закарпатті патрульні почали зупиняти водіїв не за порушення ПДР

Патрульні почали пригощати водіїв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що на Закарпатті патрульні провели своєрідну акцію. Вони почали зупиняти автівки з метою, щоб пригостити водіїв холодною водою.

Як відомо, в останні літні дні спостерігається дуже висока температура повітря на дорогах.

«Ми проводимо профілактичні бесіди і роздаємо водичку, щоб у вас був прохолодний розум і світла голова. Але не варто порушувати швидкість - це основна причина аварійності на дорогах», - розповідають копи водіям.

Варто зазначити, що деякі водії щиро здивувалися такій поведінці патрульних.

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