На Закарпатті патрульні почали зупиняти водіїв не за порушення ПДР

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 12:30

Патрульні почали пригощати водіїв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що на Закарпатті патрульні провели своєрідну акцію. Вони почали зупиняти автівки з метою, щоб пригостити водіїв холодною водою.

Як відомо, в останні літні дні спостерігається дуже висока температура повітря на дорогах.

«Ми проводимо профілактичні бесіди і роздаємо водичку, щоб у вас був прохолодний розум і світла голова. Але не варто порушувати швидкість - це основна причина аварійності на дорогах», - розповідають копи водіям.

Варто зазначити, що деякі водії щиро здивувалися такій поведінці патрульних.