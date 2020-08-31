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Патрульні почали пригощати водіїв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що на Закарпатті патрульні провели своєрідну акцію. Вони почали зупиняти автівки з метою, щоб пригостити водіїв холодною водою.
Як відомо, в останні літні дні спостерігається дуже висока температура повітря на дорогах.
«Ми проводимо профілактичні бесіди і роздаємо водичку, щоб у вас був прохолодний розум і світла голова. Але не варто порушувати швидкість - це основна причина аварійності на дорогах», - розповідають копи водіям.
Варто зазначити, що деякі водії щиро здивувалися такій поведінці патрульних.
12:49: Оберштурмфюрер Хельга из Новокузнецка беременна геном войны
12:30: На Закарпатті патрульні почали зупиняти водіїв не за порушення ПДР
11:00: Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
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09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
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