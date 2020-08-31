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В Умань прибули тисячі хасидів

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 12:01
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В Умань прибули тисячі хасидів

Як зазначають очевидці, паломники не носять масок на вулиці. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що на святкування Рош-га-Шана в Умань  прибули хасиди. А саме близько двох тисяч паломників. Нагадаємо, цьогоріч хасидам обмежили в’їзд в Україну у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

За даними ЗМІ, хасиди, які прибули в Умань, ходять без масок на вулицях, однак, на могилі Рабі Нахмана всі моляться в захисних масках.

 

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