В Умань прибули тисячі хасидів

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 12:01

Як зазначають очевидці, паломники не носять масок на вулиці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що на святкування Рош-га-Шана в Умань прибули хасиди. А саме близько двох тисяч паломників. Нагадаємо, цьогоріч хасидам обмежили в’їзд в Україну у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За даними ЗМІ, хасиди, які прибули в Умань, ходять без масок на вулицях, однак, на могилі Рабі Нахмана всі моляться в захисних масках.