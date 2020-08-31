Фреймут з коронавірусом виступила на 1+1

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Партнер телеведучої також має коронавірус.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні, 30 серпня, на каналі 1+1 стартувало шоу «Танці з зірками». У шоу в якості учасниці з’явилася телеведуча Ольга Фреймут. Нагадаємо, у 38-річної зірки малих екранів нещодавно діагностували коронавірус.
Партнером для Фреймут став Ілля Падзіна. У останнього також позитивний тест на коронавірус. Варто зазначити, що пара на момент зйомок почувала себе добре й зйомки проходили не в студії, а у дворі будинку Фреймут.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус виявили у лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.
12:49: Оберштурмфюрер Хельга из Новокузнецка беременна геном войны
12:30: На Закарпатті патрульні почали зупиняти водіїв не за порушення ПДР
11:00: Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
10:23: Степанов розповів про поділ України на зони з 31 серпня
09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
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