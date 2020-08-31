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Фреймут з коронавірусом виступила на 1+1

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 11:27
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Фреймут з коронавірусом виступила на 1+1

Партнер телеведучої також має коронавірус.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні, 30 серпня, на каналі 1+1 стартувало шоу «Танці з зірками». У шоу в якості учасниці з’явилася телеведуча Ольга Фреймут. Нагадаємо, у 38-річної зірки малих екранів нещодавно діагностували коронавірус.

Партнером для Фреймут став Ілля Падзіна. У останнього також позитивний тест на коронавірус. Варто зазначити, що пара на момент зйомок почувала себе добре й зйомки проходили не в студії, а у дворі будинку Фреймут.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус виявили у лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

 

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