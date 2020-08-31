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За прогнозом Наталки Діденко, буде спекотно, однак, не обійдеться без опадів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день осені. За її прогнозом, в Україні 1 вересня буде спекотно.
«У більшості областей передбачається +30+36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон страється», - розповіла Діденко.
Тим не менше, в західних областях пройдуть дощі з грозами, а стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів.
«Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів», - уточнила вона.
У столиці буде сухо, а температура повітря підніметься до +30.
11:00: Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
10:23: Степанов розповів про поділ України на зони з 31 серпня
09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
08:06: Мережа обурена – Рівненські водії «покалічили» футбольне поле
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