Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 11:00

За прогнозом Наталки Діденко, буде спекотно, однак, не обійдеться без опадів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день осені. За її прогнозом, в Україні 1 вересня буде спекотно.

«У більшості областей передбачається +30+36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон страється», - розповіла Діденко.

Тим не менше, в західних областях пройдуть дощі з грозами, а стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів.

«Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів», - уточнила вона.

У столиці буде сухо, а температура повітря підніметься до +30.