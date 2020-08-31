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Степанов розповів про поділ України на зони з 31 серпня

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 10:23
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Степанов розповів про поділ України на зони з 31 серпня

У червону зону потрапили населені пункти в 5 областях.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим  Степанов розповів, які міста та райони з 31 серпня потрапили у так звані червону, жовту та зелену «коронавірусні» зони.

До зеленої зони потрапили Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Херсонська області.

До червоної потрапили Чернівецька область (Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький р-ни); Івано-Франківська область (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни); Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н); Рівненська область (Острог, Дубно, Костопільський, Рівненський р-ни); Одеська область (Ізмаїл, Біляївка).

У «жовтій» зоні опинились всі інші регіони. 

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