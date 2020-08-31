В Україні побільшало смертей від коронавірусу

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 09:50

Також в країні виявлено понад 2000 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, станом на 31 серпня в Україні зафіксовано 121 215 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу виявлено 2141 нового хворого. За весь період від корона вірусу померли 2557 пацієнтів. За минулу добу – 30 людей.

«Загалом проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР», - зазначили у прес-службі МОЗ.

У Києві 277 нових хворих. Загальна кількість випадків у столиці становить 13 370. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 3993 випадки;

Волинська область — 5471 випадок;

Дніпропетровська область — 2349 випадків;

Донецька область — 1418 випадків;

Житомирська область — 3302 випадки;

Закарпатська область — 7516 випадків;

Запорізька область — 1596 випадків;

Івано-Франківська область — 9179 випадків;

Кіровоградська область — 814 випадків;

Київська область — 5669 випадків;

Львівська область — 14 510 випадків;

Луганська область — 315 випадків;

Миколаївська область — 1252 випадки;

Одеська область — 7283 випадки;

Полтавська область — 789 випадків;

Рівненська область — 9182 випадки;

Сумська область — 1470 випадків;

Тернопільська область — 6014 випадків;

Харківська область — 9076 випадків;

Херсонська область — 396 випадків;

Хмельницька область — 2481 випадок;

Чернівецька область — 10 303 випадки;

Черкаська область — 1573 випадки;

Чернігівська область — 1894 випадки.

Дані з анексованого Криму, окупованих території Донбасу у МОЗ відсутні.