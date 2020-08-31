В Україні побільшало смертей від коронавірусу

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Також в країні виявлено понад 2000 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, станом на 31 серпня в Україні зафіксовано 121 215 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу виявлено 2141 нового хворого. За весь період від корона вірусу померли 2557 пацієнтів. За минулу добу – 30 людей.
«Загалом проведено 1 550 280 тестування методом ПЛР», - зазначили у прес-службі МОЗ.
У Києві 277 нових хворих. Загальна кількість випадків у столиці становить 13 370. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 3993 випадки;
Волинська область — 5471 випадок;
Дніпропетровська область — 2349 випадків;
Донецька область — 1418 випадків;
Житомирська область — 3302 випадки;
Закарпатська область — 7516 випадків;
Запорізька область — 1596 випадків;
Івано-Франківська область — 9179 випадків;
Кіровоградська область — 814 випадків;
Київська область — 5669 випадків;
Львівська область — 14 510 випадків;
Луганська область — 315 випадків;
Миколаївська область — 1252 випадки;
Одеська область — 7283 випадки;
Полтавська область — 789 випадків;
Рівненська область — 9182 випадки;
Сумська область — 1470 випадків;
Тернопільська область — 6014 випадків;
Харківська область — 9076 випадків;
Херсонська область — 396 випадків;
Хмельницька область — 2481 випадок;
Чернівецька область — 10 303 випадки;
Черкаська область — 1573 випадки;
Чернігівська область — 1894 випадки.
Дані з анексованого Криму, окупованих території Донбасу у МОЗ відсутні.
09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
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