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Головний санітарний лікар країни зазначив, що завадити виборам може лише введення надзвичайного стану в країні.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив в ефірі телеканалу ICTV. Він відповів на запитання, як проходитимуть місцеві вибори в регіонах, визнаних «червоною коронавірусною зоною».
За словами Ляшка, якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то вибори проведуть й в цих зонах. Він додав, що уже напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів. Як відомо, українська сторона взяла приклад з Польщі.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.
09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
08:06: Мережа обурена – Рівненські водії «покалічили» футбольне поле
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