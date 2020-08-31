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Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 09:14
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Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»

Головний санітарний лікар країни зазначив, що завадити виборам може лише введення надзвичайного стану в країні.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив в ефірі телеканалу ICTV. Він відповів на запитання, як проходитимуть місцеві вибори в регіонах, визнаних «червоною коронавірусною зоною».

За словами Ляшка, якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то вибори проведуть й в цих зонах. Він додав, що уже напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів. Як відомо, українська сторона взяла приклад з Польщі.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

 

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