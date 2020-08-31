В останній день літа НБУ ослабив офіційну гривню

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Американська валюта забрала у гривні копійку. Тим часом євро здорожчало на 31 копійку.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на останній день літа, 31 серпня. Так, долар подорожчав всього на одну копійку до 27,47 грн. Євро ж забрало у офіційної гривні одразу 31 копійку, встановившись на рівні 32,73 грн.
Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,37 грн, продаж – за 27,59 грн. Купівля євро відбувається за 32,23 грн, продаж – за 32,73 грн.
09:14: Ляшко розповів про особливості проведення виборів у «червоній зоні»
08:06: Мережа обурена – Рівненські водії «покалічили» футбольне поле
17:03: Експерти порівняли зарплати і пенсії Польщі та України
16:45: Рятувальне судно Бенксі застрягло у Середземномор'ї – Європа не спішить допомагати
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