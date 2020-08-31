В останній день літа НБУ ослабив офіційну гривню

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 08:42

Американська валюта забрала у гривні копійку. Тим часом євро здорожчало на 31 копійку.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на останній день літа, 31 серпня. Так, долар подорожчав всього на одну копійку до 27,47 грн. Євро ж забрало у офіційної гривні одразу 31 копійку, встановившись на рівні 32,73 грн.

Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,37 грн, продаж – за 27,59 грн. Купівля євро відбувається за 32,23 грн, продаж – за 32,73 грн.