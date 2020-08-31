Мережа обурена – Рівненські водії «покалічили» футбольне поле

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 08:06

Молоді любителі дрифту вирішили записати відео, як вони катаються на футбольному полі.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, рівненські молоді власники євроблях люблять демонструвати небезпечну їзду. На цей раз власник водійських прав під ім’ям sk_vitalik показав, що футбольне поле в селі Колоденка – це хороший майданчик не для гри у футбол, а для примітивного дрифру.

Відповідне відео виклали в інтернет-спільноті «Зупини лося».

«ОБЕРЕЖНО, ДЛЯ ВУХ! Є РИЗИК БЛЮВОНУТИ!

Рівненські дристери вирішили подристати!

Тирса в голові замість мізків видала геніальне рішення - футбольне поле в селі Колоденка (12 км від Рівного)!

Дійство, інста-блохєри відзняли та виклали в традиційному для себе стилі, супроводивши добірним шматком музичного запорєбрікового лайна!

Питання: чи допоможе тут медицина?» - йдеться у дописі до відео.

В результаті інтернет-спільнота висловила своє обурення з приводу інциденту у коментарях. Зокрема, деякі коментатори порадили різати таким водіям шини на авто.