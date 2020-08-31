Український ведучий підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 07:35

Костянтин Грубич завив, що це реальність, яка торкнеться кожного.

Новину передає «Преса України».

Український телеведучий Костянтин Грубич та його дружина Світлана підхопили коронавірус. Про це телезірка повідомила у соцмережі.

«Протягом поїздки на Шацькі озера в нашій родині сталася як нам думалося застуда - у кожного по-своєму сценарію. Почала дочка Влада - чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім захворіла дружина Світлана - горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав почав кашляти, але без температури, в оці проявився кон'юнктивіт, боліла голова. Мені два вечори було погано, температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало», - розповів Грубич.

Він припустив, що сім'я могла підхопили вірус у поїзді. При цьому телеведучий наголосив, що ніхто із сім'ї не нехтував носінням маски. У своєму пості він зазначив, що коронавірус – це реальність, яка торкнеться кожного.