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Український ведучий підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 31 серпня 2020, 07:35
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Український ведучий підхопив коронавірус

Костянтин Грубич завив, що це реальність, яка торкнеться кожного.  

Новину передає «Преса України».

Український телеведучий Костянтин Грубич та його дружина Світлана підхопили коронавірус. Про це телезірка повідомила у соцмережі.

«Протягом поїздки на Шацькі озера в нашій родині сталася як нам думалося застуда - у кожного по-своєму сценарію. Почала дочка Влада - чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім захворіла дружина Світлана - горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав почав кашляти, але без температури, в оці проявився кон'юнктивіт, боліла голова. Мені два вечори було погано, температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало», - розповів Грубич.

Він припустив, що сім'я могла підхопили вірус у поїзді. При цьому телеведучий наголосив, що ніхто із сім'ї не нехтував носінням маски. У своєму пості він зазначив, що коронавірус – це реальність, яка торкнеться кожного.

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