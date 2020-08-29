Експерти порівняли зарплати і пенсії Польщі та України

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 17:03

Стало відомо, наскільки заможніші поляки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, наскільки відрізняється рівень життя в Польщі та Україні. За даними 24 каналу, у поточному році мінімалка у Польщі становить 2600 злотих, або ж понад 19 100 гривень, або 700 доларів.

В Україні мінімалка рівна 4723 гривні і з вересня становитиме 5000 гривень, або ж приблизно 180 доларів. У Польщі мінімальна пенсія рівна 1200 злотих, або ж 8800 гривень, або 323 долара. В Україні - 1712 гривень, тобто в 5 разів менше.