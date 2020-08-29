Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У 2021 році українські пенсіонери отримають доплату
  • Антирекорд в Україні – 2438 нових хворих на COVID-19
  • В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ

Експерти порівняли зарплати і пенсії Польщі та України

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 17:03
Версія для друку
Експерти порівняли зарплати і пенсії Польщі та України

Стало відомо, наскільки заможніші поляки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, наскільки відрізняється рівень життя в Польщі та Україні. За даними 24 каналу, у поточному році мінімалка у Польщі становить 2600 злотих, або ж понад 19 100 гривень, або 700 доларів.

В Україні мінімалка рівна 4723 гривні і з вересня становитиме 5000 гривень, або ж приблизно 180 доларів. У Польщі мінімальна пенсія рівна 1200 злотих, або ж 8800 гривень, або 323 долара. В Україні - 1712 гривень, тобто в 5 разів менше.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції