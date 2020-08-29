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Стало відомо, наскільки заможніші поляки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, наскільки відрізняється рівень життя в Польщі та Україні. За даними 24 каналу, у поточному році мінімалка у Польщі становить 2600 злотих, або ж понад 19 100 гривень, або 700 доларів.
В Україні мінімалка рівна 4723 гривні і з вересня становитиме 5000 гривень, або ж приблизно 180 доларів. У Польщі мінімальна пенсія рівна 1200 злотих, або ж 8800 гривень, або 323 долара. В Україні - 1712 гривень, тобто в 5 разів менше.
17:03: Експерти порівняли зарплати і пенсії Польщі та України
16:45: Рятувальне судно Бенксі застрягло у Середземномор'ї – Європа не спішить допомагати
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