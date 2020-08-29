Рятувальне судно Бенксі застрягло у Середземномор'ї – Європа не спішить допомагати

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 16:45

Стало відомо, що рятувальне судно не може продовжити рух й ніхто не реагує на повідомлення про необхідність допомогти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що рятувальний катер для біженців, який організував англійський вуличний художник Бенксі, опинився у Середземномор'ї.

Судно, яке має ім’я Луїза Мішель на честь французької феміністки революціонерки, застрягло. Як зазначають ЗМІ, ніхто не реагує на екстрені виклики про необхідну негайну допомогу, адже судно не може пересуватися через переповнену палубу.

За попередніми даними, на борту перебуває понад 200 людей. Нагадаємо, колишній французький військово-морський човен, був спущений на воду після того, як художник розмалював його, на минулому тижні.