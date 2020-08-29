Принцесі Діані встановлять пам’ятник у Лондоні

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Однак, через пандемію його не встановлять у запланований день.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що сини принцеси Діани вирішили встановити у Лондоні, а саме в Кенсінгтонських садах, пам’ятник матері. Як відомо, 1 липня 2021 року принцесі Діані виповнилось би 60 років.
Нагадаємо, що з дня смерті принцеси пройшло 23 роки. Вона померла в автокатастрофі в Парижі.
За попередніми даними, герцог Кембриджський Вільям і герцог Сассекський Гаррі замовили скульптуру у 2017 році. Установка пам’ятника все ж відкладеться через пандемію.
16:45: Рятувальне судно Бенксі застрягло у Середземномор'ї – Європа не спішить допомагати
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