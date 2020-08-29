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В МОЗ роз’яснили, як працюватимуть дитячі садки

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 15:33
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В МОЗ роз’яснили, як працюватимуть дитячі садки

Про нові правила розповів Максим Степанов. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили про розроблені рекомендації для роботи дитячих садків під час карантину. Міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що вони тимчасові.

Головні рекомендації наступні. Працівники дитсадків перед роботою проходитимуть температурний скринінг. Дітей прийматимуть вихователі за територією будівлі.

Як повідомлялось раніше, у дитсадках заборонили багаторазові рушники, килими з довгим ворсом, м'які іграшки. Також рекомендовано не допускати змішування груп та обмежити вправи, які вимагають контакту дітей один з одним.

 

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