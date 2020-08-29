Україна може ввести санкції проти Нікарагуа

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Про це розповів Дмитро Кулеба.
Новину передає «Преса України».
Глава МЗС Дмитро Кулеба зробив важливу заяву під час п'ятничного брифінгу. За його словами, уряд Республіки Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в анексованому Криму. В результаті українська сторона направило ноту протесту.
«Ми не залишимо цей крок без відповіді. Вже відправлено ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення», - заявив Кулеба.
Він також наголосив, що у випадку, якщо Нікарагуа не дасть відповіді, українська сторона застосує санкції або «ще жорсткіші заходи».
07:16: Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?
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