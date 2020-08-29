Україна може ввести санкції проти Нікарагуа

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 11:58

Про це розповів Дмитро Кулеба.

Новину передає «Преса України».

Глава МЗС Дмитро Кулеба зробив важливу заяву під час п'ятничного брифінгу. За його словами, уряд Республіки Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в анексованому Криму. В результаті українська сторона направило ноту протесту.

«Ми не залишимо цей крок без відповіді. Вже відправлено ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення», - заявив Кулеба.

Він також наголосив, що у випадку, якщо Нікарагуа не дасть відповіді, українська сторона застосує санкції або «ще жорсткіші заходи».