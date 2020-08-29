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Україна може ввести санкції проти Нікарагуа

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 11:58
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Україна може ввести санкції проти Нікарагуа

Про це розповів Дмитро Кулеба.

Новину передає «Преса України».

Глава МЗС Дмитро Кулеба зробив важливу заяву під час п'ятничного брифінгу. За його словами, уряд Республіки Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в анексованому Криму. В результаті українська сторона направило ноту протесту.

«Ми не залишимо цей крок без відповіді. Вже відправлено ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення», - заявив Кулеба.

Він також наголосив, що у випадку, якщо Нікарагуа не дасть відповіді, українська сторона застосує санкції або «ще жорсткіші заходи».

 

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