У Житомирі потролили партію Зеленського

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 11:36

У місті з’явилися плакати у стилі «Слуга народу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відмо, що у Житомирі на вулицях були помічені плакати, виконані у стилі плакатів від президентської партії «Слуга народу».

На них можна побачити жартівливі фрази «Амарі кукарелла ша-ла-ла-ла» та «Ти - Житомир! Ти - Україна! Ти - Всесвіт! Ти - Елвіс Преслі! Ти - крутіше ніж Тесла! Ти - чемпіон світу за версією WBA! Ти - Губка Боб! Ти - завалиш Макгрегора з однієї подачі! Ти молодець! Ти - Джіджі Хадід! Ти - Майстер Йода! Ми напишемо все, що ти хочеш, аби ти знову віддав за нас свій голос!».

На такі гасла звернула увагу громадянська мережа ОПОРА. Демонтували їх чи ні наразі невідомо.