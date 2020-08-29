У Житомирі потролили партію Зеленського

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У місті з’явилися плакати у стилі «Слуга народу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відмо, що у Житомирі на вулицях були помічені плакати, виконані у стилі плакатів від президентської партії «Слуга народу».
На них можна побачити жартівливі фрази «Амарі кукарелла ша-ла-ла-ла» та «Ти - Житомир! Ти - Україна! Ти - Всесвіт! Ти - Елвіс Преслі! Ти - крутіше ніж Тесла! Ти - чемпіон світу за версією WBA! Ти - Губка Боб! Ти - завалиш Макгрегора з однієї подачі! Ти молодець! Ти - Джіджі Хадід! Ти - Майстер Йода! Ми напишемо все, що ти хочеш, аби ти знову віддав за нас свій голос!».
На такі гасла звернула увагу громадянська мережа ОПОРА. Демонтували їх чи ні наразі невідомо.
07:16: Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?
06:38: Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях
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