В МОЗ заявили про 2481 нового хворого на COVID-19

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Серпень в Україні завершується суцільними антирекордами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що в Україні побільшало хворих на коронавірус на 2481 людину. Про це йдеться у прес-службі МОЗ. Уточнюється, що загальна кількість виявлених випадків становить тепер 116 978.
За весь період зафіксовано 2492 смерті від коронавірусу. За минулу добу помер 41 пацієнт.
У Києві рекордні 265 нових хворих. Тепер тут 12 984 випадки захворювання. Ситуація в областях наступна.
Київська область — 5489 випадків;
Вінницька область — 3872 випадки;
Волинська область — 5370 випадків;
Дніпропетровська область — 2236 випадків;
Донецька область — 1369 випадків;
Житомирська область — 3155 випадків;
Закарпатська область — 7385 випадків;
Запорізька область — 1520 випадків;
Івано-Франківська область — 8843 випадки;
Кіровоградська область — 795 випадків;
Львівська область — 14 168 випадків;
Луганська область — 295 випадків;
Миколаївська область — 1118 випадків;
Одеська область — 6921 випадок;
Полтавська область — 738 випадків;
Рівненська область — 9019 випадків;
Сумська область — 1398 випадків;
Тернопільська область — 5705 випадків;
Харківська область — 8691 випадок;
Херсонська область — 386 випадків;
Хмельницька область — 2297 випадків;
Чернівецька область — 9997 випадків;
Черкаська область — 1482 випадки;
Чернігівська область — 1745 випадків.
Дані з зон кризової ситуації відсутні.
07:16: Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?
06:38: Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях
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