В МОЗ заявили про 2481 нового хворого на COVID-19

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 11:15

Серпень в Україні завершується суцільними антирекордами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що в Україні побільшало хворих на коронавірус на 2481 людину. Про це йдеться у прес-службі МОЗ. Уточнюється, що загальна кількість виявлених випадків становить тепер 116 978.

За весь період зафіксовано 2492 смерті від коронавірусу. За минулу добу помер 41 пацієнт.

У Києві рекордні 265 нових хворих. Тепер тут 12 984 випадки захворювання. Ситуація в областях наступна.

Київська область — 5489 випадків;

Вінницька область — 3872 випадки;

Волинська область — 5370 випадків;

Дніпропетровська область — 2236 випадків;

Донецька область — 1369 випадків;

Житомирська область — 3155 випадків;

Закарпатська область — 7385 випадків;

Запорізька область — 1520 випадків;

Івано-Франківська область — 8843 випадки;

Кіровоградська область — 795 випадків;

Львівська область — 14 168 випадків;

Луганська область — 295 випадків;

Миколаївська область — 1118 випадків;

Одеська область — 6921 випадок;

Полтавська область — 738 випадків;

Рівненська область — 9019 випадків;

Сумська область — 1398 випадків;

Тернопільська область — 5705 випадків;

Харківська область — 8691 випадок;

Херсонська область — 386 випадків;

Хмельницька область — 2297 випадків;

Чернівецька область — 9997 випадків;

Черкаська область — 1482 випадки;

Чернігівська область — 1745 випадків.

Дані з зон кризової ситуації відсутні.