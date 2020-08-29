У Польщі стрес у тварин лікуватимуть марихуаною

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 10:46

Вперше такий експеримент провели на слонах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що у зоопарку Варшави прийняли рішення лікувати стрес у слонів. А саме за допомогою марихуани.

Як зазначають польські ЗМІ, каннабіноїди CBD будуть вводити тваринам у вигляді спеціальних концентрованих крапель через хобот. Головний ветеринар зоопарку Агнешка Чуйковська зазначила, першою марихуану випробувала на собі самиця Фредеріка. Тварина сприйняла лікування добре.

За її словами, лікування не передбачає доведення тварин до ейфорії, воно навіть не викличе звикання. Тому побічних ефектів не передбачається.