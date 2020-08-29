Піцерія у Рівному зняла обурливий ролик

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 08:27

Авторів рекламного ролику звинуватили в сексизмі та расизмі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що рівненський заклад «Таверна Ель-Пасо» представила рекламний ролик, який моментально зібрав негативні відгуки. Так, днем раніше заклад оприлюднив у соцмережі відео, на якому дівчина у рожевому промовляє діалог, а на її тлі можна побачити п’ятьох темношкірих чоловік у самій білизні.

«Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір і смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму», - йдеться у повідомленні.

В результаті піцерію звинуватили в сексизмі і об'єктивації жінок. Тим не менше, знайшлись і такі глядачі, які вважають ролик яскравим та оригінальним.

Тим часом організація «Індустріальний гендерний комітет з реклами» зазначила, що короткий час отримала десятки скарг на відео. В результаті комітет визнав рекламу дискримінаційною.