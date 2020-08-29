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Піцерія у Рівному зняла обурливий ролик

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 08:27
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Піцерія у Рівному зняла обурливий ролик

Авторів рекламного ролику звинуватили в сексизмі та расизмі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що рівненський заклад «Таверна Ель-Пасо» представила рекламний ролик, який моментально зібрав негативні відгуки. Так, днем раніше заклад оприлюднив у соцмережі відео, на якому дівчина у рожевому промовляє діалог, а на її тлі можна побачити п’ятьох темношкірих чоловік у самій білизні. 

«Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір і смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму», - йдеться у повідомленні.

В результаті піцерію звинуватили в сексизмі і об'єктивації жінок. Тим не менше, знайшлись і такі глядачі, які вважають ролик яскравим та оригінальним.

 
 
 
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Навіть оргазми бувають ручної роботи ???? ⠀ Ситуація вийшла з-під контролю,і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, та смак який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму ???? ⠀ А, Ви куштували одразу п’ять смаків? ????‍♂️ ⁃ На чорному тісті з лососем ???? ⁃ Шрірача та папероні ???? ⁃ З ікрою та мідіями ???? ⁃ З імбирем та теріякі ???? ⁃ З прошуто та базиліком ???? ❌ Також ми можемо приготувати для Вас страви із різних країн світу, які є у нашому меню ❌ ⠀ Замовлення столиків та доставка ???? 0 (97) 730 61 24 ???? ⠀ @elpaso_rivne - Твої фантазії, наша піца ???????? P.S.Готові до хвилі хейту ????????@mulenko.aleksandr

Допис, поширений Таверна Ель-Пасо (@elpaso_rivne)

Тим часом організація «Індустріальний гендерний комітет з реклами» зазначила, що короткий час отримала десятки скарг на відео. В результаті комітет визнав рекламу дискримінаційною.

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