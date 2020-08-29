Піцерія у Рівному зняла обурливий ролик

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Авторів рекламного ролику звинуватили в сексизмі та расизмі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що рівненський заклад «Таверна Ель-Пасо» представила рекламний ролик, який моментально зібрав негативні відгуки. Так, днем раніше заклад оприлюднив у соцмережі відео, на якому дівчина у рожевому промовляє діалог, а на її тлі можна побачити п’ятьох темношкірих чоловік у самій білизні.
«Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір і смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму», - йдеться у повідомленні.
В результаті піцерію звинуватили в сексизмі і об'єктивації жінок. Тим не менше, знайшлись і такі глядачі, які вважають ролик яскравим та оригінальним.
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Навіть оргазми бувають ручної роботи ???? ⠀ Ситуація вийшла з-під контролю,і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, та смак який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму ???? ⠀ А, Ви куштували одразу п’ять смаків? ????♂️ ⁃ На чорному тісті з лососем ???? ⁃ Шрірача та папероні ???? ⁃ З ікрою та мідіями ???? ⁃ З імбирем та теріякі ???? ⁃ З прошуто та базиліком ???? ❌ Також ми можемо приготувати для Вас страви із різних країн світу, які є у нашому меню ❌ ⠀ Замовлення столиків та доставка ???? 0 (97) 730 61 24 ???? ⠀ @elpaso_rivne - Твої фантазії, наша піца ???????? P.S.Готові до хвилі хейту ????????@mulenko.aleksandr
Тим часом організація «Індустріальний гендерний комітет з реклами» зазначила, що короткий час отримала десятки скарг на відео. В результаті комітет визнав рекламу дискримінаційною.
07:16: Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?
06:38: Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях
15:05: В Україні пропонують закуповувати бебі-бокси через Управління ООН
14:11: Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску
13:30: $2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку
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