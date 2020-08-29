У 2021 році українські пенсіонери отримають доплату

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 07:50

Стало відомо, скільки дасть держава та кому можна розраховувати на доплату до пенсії.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Міністерство соціальної політики України представило проект постанови Кабміну «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб в 2021 році». Як зазначається на сайті Федерації профспілок, куди проект було відправлено на узгодження, в Україні планується ввести щомісячну доплату пенсіонерам.

Однак, не всім. А лише тим, яким виповнилося 75 років й у яких пенсія не досягає розміру середньої зарплати за 2020 рік. Таким пенсіонерам до досягнення 80-річного віку планують надати щомісячну компенсаційну виплату. Становитиме вона до 400 гривень.

Також у проекті пропонується встановити з 1 березня 2021 року компенсаційну виплату до 500 гривень тим пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої зарплати за 2020 рік.