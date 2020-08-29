Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 07:16

Анатолій Улянов нагадав, що «незалежна» Україна слухає вказівки панів, які засунули українців «обличчям в полуницю» й показали, що «наше місце на дні італійського унітазу».

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов відреагував на заяву Україну про те, що наразі зустрічі та контакти з Білорусією припиняються. А саме через напружену ситуацію в сусідній країні, де тривають протести за відставку президента Олександра Лукашенка.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що такий крок збоку України – це «ще одна бутоньєрка української "незалежності"».

«За вказівкою ЄС, ми ковтаємо мову, і "ставимо на пузу" відносини з сусідом, який нам не поляк, і не німець, а рідний, такий же, як і ми народ - білоруси. Всі ці роки Білорусь надавала нам майданчик для діалогу навколо нашої, а не їхньої війни. Або коли ми підписували Мінські угоди, Лукашенко ще не був диктатором, а вибори в Білорусі проходили, як в кращих будинках Парижа? У чому сенс дипломатії, якщо не в підтримці контакту ОСОБЛИВО в гострий момент? Саме в такі, розпечені моменти історії флегматичні піджаки з дип.представництв повинні сидіти на своїх сраних стільцях, і пити один з одним чай, обговорюючи як двом народам не зійти на гівно в процесі свистопляски», - написав він.

За словами Улянова, оскільки влада в Україні належить «змінюючим один одного колоніальним адміністраторам», то дії відбуваються так, як скаже пан в далекому кабінеті.

«Невже ми реально нація продажних безпринципних холопів, які знову і знову зраджують своїх в надії бути усиновленими "білою людиною"? Він нас вже мордою в полуницю заснув, дохідливо показав нам наше місце на дні італійського унітазу, а хвостик наш все махає і махає. Де ви з Путіним розмовляти зібралися? На Донбасі? У Криму, який про*бали? Може, в "нейтральних водах" Варшави? Або відразу в Хургаді? Вибачте, сябри ...», - підсумував він.

Отзыв посла и прекращение контактов с Минском – ещё одна бутоньерка украинской "независимости". По отмашке ЕС, мы... Опубликовано Anatoli Ulyanov Пятница, 28 августа 2020 г.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що ні про який розрив відносин з Білорусією не йде мова.