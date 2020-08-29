Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?

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Анатолій Улянов нагадав, що «незалежна» Україна слухає вказівки панів, які засунули українців «обличчям в полуницю» й показали, що «наше місце на дні італійського унітазу».
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов відреагував на заяву Україну про те, що наразі зустрічі та контакти з Білорусією припиняються. А саме через напружену ситуацію в сусідній країні, де тривають протести за відставку президента Олександра Лукашенка.
На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що такий крок збоку України – це «ще одна бутоньєрка української "незалежності"».
«За вказівкою ЄС, ми ковтаємо мову, і "ставимо на пузу" відносини з сусідом, який нам не поляк, і не німець, а рідний, такий же, як і ми народ - білоруси. Всі ці роки Білорусь надавала нам майданчик для діалогу навколо нашої, а не їхньої війни. Або коли ми підписували Мінські угоди, Лукашенко ще не був диктатором, а вибори в Білорусі проходили, як в кращих будинках Парижа? У чому сенс дипломатії, якщо не в підтримці контакту ОСОБЛИВО в гострий момент? Саме в такі, розпечені моменти історії флегматичні піджаки з дип.представництв повинні сидіти на своїх сраних стільцях, і пити один з одним чай, обговорюючи як двом народам не зійти на гівно в процесі свистопляски», - написав він.
За словами Улянова, оскільки влада в Україні належить «змінюючим один одного колоніальним адміністраторам», то дії відбуваються так, як скаже пан в далекому кабінеті.
«Невже ми реально нація продажних безпринципних холопів, які знову і знову зраджують своїх в надії бути усиновленими "білою людиною"? Він нас вже мордою в полуницю заснув, дохідливо показав нам наше місце на дні італійського унітазу, а хвостик наш все махає і махає. Де ви з Путіним розмовляти зібралися? На Донбасі? У Криму, який про*бали? Може, в "нейтральних водах" Варшави? Або відразу в Хургаді? Вибачте, сябри ...», - підсумував він.
Отзыв посла и прекращение контактов с Минском – ещё одна бутоньерка украинской "независимости". По отмашке ЕС, мы...Опубликовано Anatoli Ulyanov Пятница, 28 августа 2020 г.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що ні про який розрив відносин з Білорусією не йде мова.
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