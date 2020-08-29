Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися? 07:16
Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях 06:38
В Україні пропонують закуповувати бебі-бокси через Управління ООН 15:05
Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску 14:11
$2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку 13:30
Кінець серпня буде по-справжньому спекотним – синоптик 12:15
Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба 11:38
Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол... 09:12
Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко 14:54
Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму» 12:45
В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ 12:07
Про прогрес у проекті розповів сам засновник SpaceX, Tesla та Neuralink.
Новину передає «Преса України».
У п’ятницю ввечері, 28 серпня, генеральний директор SpaceX і Tesla ІлонМаск зробив ряд важливих заяв. Як відомо, науковці, яких Маск зібрав разом для стартапу Neuralink, зробили певний прогрес.
Раніше Маск заявляв, що планує вживлювати чіпи в мозок людей. Це електронний блок розміром з монету, який замінює невеликий шматочок черепа людини - і який, за словами Маск, може використовуватися як для читання, так і для запису інформації з мозку.
Демо-версію чіпу Link уже вживили декільком живим свиням. Так, у одної свині пристрій був декілька місяців, ще одній свині вживили чіп і потім видалили.
«Якщо у вас є Neuralink, і ви вирішите, що не хочете його, або отримаєте оновлення, ви зможете його видалити», - розповів Маск.
Так, експеримент показав, що чіпування свиней пройшло успішно. За словами Маска, його мета - вирішити важливі проблеми мозку та хребта за допомогою плавно імплантованого пристрою. Зокрема, допомогти людям зі сліпотою, паралічем чи поганим слухом.
07:16: Письменник про припинення Києвом контактів з Мінськом: Де ви з Путіним розмовляти зібралися?
06:38: Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях
15:05: В Україні пропонують закуповувати бебі-бокси через Управління ООН
14:11: Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску
13:30: $2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку
12:15: Кінець серпня буде по-справжньому спекотним – синоптик
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.