Чіпування людей – Ілон Маск провів успішний експеримент на свинях

Аня Мартинюк 29 серпня 2020, 06:38

Про прогрес у проекті розповів сам засновник SpaceX, Tesla та Neuralink.

Новину передає «Преса України».

У п’ятницю ввечері, 28 серпня, генеральний директор SpaceX і Tesla ІлонМаск зробив ряд важливих заяв. Як відомо, науковці, яких Маск зібрав разом для стартапу Neuralink, зробили певний прогрес.

Раніше Маск заявляв, що планує вживлювати чіпи в мозок людей. Це електронний блок розміром з монету, який замінює невеликий шматочок черепа людини - і який, за словами Маск, може використовуватися як для читання, так і для запису інформації з мозку.

Демо-версію чіпу Link уже вживили декільком живим свиням. Так, у одної свині пристрій був декілька місяців, ще одній свині вживили чіп і потім видалили.

«Якщо у вас є Neuralink, і ви вирішите, що не хочете його, або отримаєте оновлення, ви зможете його видалити», - розповів Маск.

Так, експеримент показав, що чіпування свиней пройшло успішно. За словами Маска, його мета - вирішити важливі проблеми мозку та хребта за допомогою плавно імплантованого пристрою. Зокрема, допомогти людям зі сліпотою, паралічем чи поганим слухом.