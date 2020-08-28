В Україні пропонують закуповувати бебі-бокси через Управління ООН

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 15:05

А саме в рамках пілотного проекту.

Новину передає «Преса України».

У ВРУ зареєстрували законопроект № 3006а, яким пропонується організовувати закупку бебі-боксів через Управління ООН. Однак, тимчасово, в рамках пілотного проекту.

Як зазначається в законопроекті, закупівля пакунку маляти відбуватиметься з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року. З 1 січня 2021 року забезпечення пологових будинків пакунками маляти відбуватиметься відповідно до закону «Про державні закупівлі».