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А саме в рамках пілотного проекту.
Новину передає «Преса України».
У ВРУ зареєстрували законопроект № 3006а, яким пропонується організовувати закупку бебі-боксів через Управління ООН. Однак, тимчасово, в рамках пілотного проекту.
Як зазначається в законопроекті, закупівля пакунку маляти відбуватиметься з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року. З 1 січня 2021 року забезпечення пологових будинків пакунками маляти відбуватиметься відповідно до закону «Про державні закупівлі».
15:05: В Україні пропонують закуповувати бебі-бокси через Управління ООН
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