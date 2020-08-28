Шрі-Ланка заборонила ввезення пластмасових виробів

Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску 14:11
$2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку 13:30
Кінець серпня буде по-справжньому спекотним – синоптик 12:15
Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба 11:38
Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол... 09:12
Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко 14:54
Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму» 12:45
В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ 12:07
Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат 09:44
Все заради здоров’я слонів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що з метою запобігання загибелі слонів та іншої дикої природи Шрі-Ланка ввела заборону на ввезення певних виробів із пластмас. Як відомо, на острівній державі дуже часто гинуть тварини саме через те, що в їх їжу потрапляє пластикове сміття. Розтини показують кілограми пластику у шлунках тварин.
Міністр охорони навколишнього середовища заявив, що Шрі-Ланка заборонить ввезення більшості пластмасових виробів, щоб захистити диких слонів та оленів, які помирають, поїдаючи відходи.
У 2017 році Шрі-Ланка заборонила виробництво або імпорт не біорозкладаного пластику, який використовується для обгортання продуктів харчування та пакетів для супермаркетів.
14:11: Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску
13:30: $2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку
12:15: Кінець серпня буде по-справжньому спекотним – синоптик
11:38: Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба
09:12: Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол...
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.