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Шрі-Ланка заборонила ввезення пластмасових виробів

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 14:41
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Шрі-Ланка заборонила ввезення пластмасових виробів

Все заради здоров’я слонів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що з метою запобігання загибелі слонів та іншої дикої природи Шрі-Ланка ввела заборону на ввезення певних виробів із пластмас. Як відомо, на острівній державі дуже часто гинуть тварини саме через те, що в їх їжу потрапляє пластикове сміття. Розтини показують кілограми пластику у шлунках тварин.

Міністр охорони навколишнього середовища заявив, що Шрі-Ланка заборонить ввезення більшості пластмасових виробів, щоб захистити диких слонів та оленів, які помирають, поїдаючи відходи.

У 2017 році Шрі-Ланка заборонила виробництво або імпорт не біорозкладаного пластику, який використовується для обгортання продуктів харчування та пакетів для супермаркетів.

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