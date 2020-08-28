Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Антирекорд в Україні – 2438 нових хворих на COVID-19
  • В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
  • Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю

Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 14:11
Версія для друку
Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску

Максим Степанов запевнив, що проблеми із забезпеченістю школярів масками не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він розповів, як бути школярам на навчанні під час пандемії. За його словами, школяру вистачить однієї маски в день.

«Якщо дитина користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски в день», - зазначив він.

Степанов пропонує її прати та прасувати щодня. Також школярам не потрібно вдягати маски під час навчання.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції