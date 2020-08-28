Прати та прасувати – Українські школярі носитимуть одну маску

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 14:11

Максим Степанов запевнив, що проблеми із забезпеченістю школярів масками не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він розповів, як бути школярам на навчанні під час пандемії. За його словами, школяру вистачить однієї маски в день.

«Якщо дитина користується звичайною одноразовою маскою, то йому достатньо однієї маски в день», - зазначив він.

Степанов пропонує її прати та прасувати щодня. Також школярам не потрібно вдягати маски під час навчання.