$2000 в день – Стільки платять українці голові наглядової ради ПриватБанку

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 13:30

Вона працює всього 10 днів на місяць.

Новину передає «Преса України».

Голова наглядової ради ПриватБанку Шерон Іскі, яка раніше була експертом-консультантом МВФ, зізналась, що отримує чималі суми з бюджету України. А саме в інтерв’ю виданню «Новое время».

За її словами, вона отримує $2 тисячі зарплати в день. Варто зазначити, що вона працює всього 10 днів на місяць.

«П'ять або шість днів на тиждень цілий день кожного місяця. Деяким членам нашого ради довелося відмовитися від інших позицій, оскільки робота в ПриватБанку настільки вимоглива», - уточнила вона.

Іскі додала, що розуміє, що для України це дуже висока зарплата, однак, запевнила, що розмір її зарплати відповідає рівню її кваліфікації.