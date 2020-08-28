Вийшов довгоочікуваний трек Тіни Кароль та Снуп Дога

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 12:51

Пісня з’явилась на YouTube каналі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українська співачка Тіна Кароль випустила трек спільно з реперами Snoop Dogg, Luca Dayz та LOE. Пісня має назву «Blow Your Mind».

Відомо, що продюсером і аранжувальником синглу став Luca Dayz. Українська виконавиця Тіна Кароль зазначила, що рік тому підписала контракт з незалежним лейблом в Америці.

«Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали відомі», - розповіла артистка.

Тіна Кароль також зазначила, що артисти домовилися не знімати кліп в умовах пандемії.