Вийшов довгоочікуваний трек Тіни Кароль та Снуп Дога

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Пісня з’явилась на YouTube каналі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українська співачка Тіна Кароль випустила трек спільно з реперами Snoop Dogg, Luca Dayz та LOE. Пісня має назву «Blow Your Mind».
Відомо, що продюсером і аранжувальником синглу став Luca Dayz. Українська виконавиця Тіна Кароль зазначила, що рік тому підписала контракт з незалежним лейблом в Америці.
«Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали відомі», - розповіла артистка.
Тіна Кароль також зазначила, що артисти домовилися не знімати кліп в умовах пандемії.
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