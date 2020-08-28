Кінець серпня буде по-справжньому спекотним – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в останні дні літа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в останні дні літа. За її прогнозом, у суботу та неділю очікується суха погода.
«Хто злякався раннього осіннього свіжого повітря, того заспокоїть вже завтра підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів. А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси», - розповіла Діденко.
У Києві 29 серпня стовпчики термометрів покажуть до +27 градусів, а в неділю до +30 градусів. До слова, Наталія Діденко зазначила, що у вихідні очікуються магнітні бурі, тому людям, які страждають від головних болей, краще запастися таблетками від артеріального тиску.
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