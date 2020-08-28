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Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 11:38
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Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Глава МЗС наголосив, що про розрив відносин мова не йде.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, глава МЗС Дмитро Кулеба виступив у Києві на брифінгу. Він заявив, що Україна, допоки у Білорусі напружена ситуація, зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з сусідньою країною.

«За нормальних часів у нас відбувалися безліч офіційних контактів на всіх рівнях - міністерств, державних агентств. Це була нормальна практика... Ми всі ці контакти ставимо на паузу до стабілізації ситуації в Білорусі», - заявив міністр. 

Зокрема, мова йде про процес підготовки до Форуму регіонів. Кулеба особливо наголосив, що Україна не має на увазі розрив відносин з Білорусією. 

 

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