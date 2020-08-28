Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба 11:38
Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол... 09:12
Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко 14:54
Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму» 12:45
В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ 12:07
Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат 09:44
ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта 08:03
"За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике 15:00
Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України 14:47
Глава МЗС наголосив, що про розрив відносин мова не йде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, глава МЗС Дмитро Кулеба виступив у Києві на брифінгу. Він заявив, що Україна, допоки у Білорусі напружена ситуація, зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з сусідньою країною.
«За нормальних часів у нас відбувалися безліч офіційних контактів на всіх рівнях - міністерств, державних агентств. Це була нормальна практика... Ми всі ці контакти ставимо на паузу до стабілізації ситуації в Білорусі», - заявив міністр.
Зокрема, мова йде про процес підготовки до Форуму регіонів. Кулеба особливо наголосив, що Україна не має на увазі розрив відносин з Білорусією.
11:38: Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба
09:12: Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол...
07:35: Коронавірус вплинув на психічне здоров'я людей – ВООЗ
14:54: Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.