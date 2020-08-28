Антирекорд в Україні – 2438 нових хворих на COVID-19

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Найбільше нових випадків у Києві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за добу зафіксували антирекорд - 2438 нових випадків захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість виявлених хворих становить 114 497 осіб.
За весь період помер 2451 пацієнт, за минулу добу – 48 осіб.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3800 випадків;
Волинська область — 5320 випадків;
Дніпропетровська область — 2162 випадки;
Донецька область — 1318 випадків;
Житомирська область — 3063 випадки;
Закарпатська область — 7302 випадки;
Запорізька область — 1487 випадків;
Івано-Франківська область — 8661 випадок;
Кіровоградська область — 790 випадків;
м. Київ — 12 719 випадків;
Київська область — 5397 випадків;
Львівська область — 13 978 випадків;
Луганська область — 274 випадки;
Миколаївська область — 1077 випадків;
Одеська область — 6751 випадок;
Полтавська область — 705 випадків;
Рівненська область — 8921 випадок;
Сумська область — 1361 випадок;
Тернопільська область — 5478 випадків;
Харківська область — 8444 випадки;
Херсонська область — 374 випадки;
Хмельницька область — 2194 випадки;
Чернівецька область — 9855 випадків;
Черкаська область — 1390 випадків;
Чернігівська область — 1676 випадків.
До слова, у столиці найбільше нових випадків захворювання – 251.
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