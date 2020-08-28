Антирекорд в Україні – 2438 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 10:55

Найбільше нових випадків у Києві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за добу зафіксували антирекорд - 2438 нових випадків захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість виявлених хворих становить 114 497 осіб.

За весь період помер 2451 пацієнт, за минулу добу – 48 осіб.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3800 випадків;

Волинська область — 5320 випадків;

Дніпропетровська область — 2162 випадки;

Донецька область — 1318 випадків;

Житомирська область — 3063 випадки;

Закарпатська область — 7302 випадки;

Запорізька область — 1487 випадків;

Івано-Франківська область — 8661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12 719 випадків;

Київська область — 5397 випадків;

Львівська область — 13 978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1077 випадків;

Одеська область — 6751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8921 випадок;

Сумська область — 1361 випадок;

Тернопільська область — 5478 випадків;

Харківська область — 8444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2194 випадки;

Чернівецька область — 9855 випадків;

Черкаська область — 1390 випадків;

Чернігівська область — 1676 випадків.

До слова, у столиці найбільше нових випадків захворювання – 251.