Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Он палач, он дьявол...

zmxn 28 серпня 2020, 09:12

"Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач - он дракон о трех головах. Головы эти - хитрость, жадность и предательство. И если одна из них прикусит человека, то две другие доедят его дотла"...



... В разное время мне довелось беседовать со многими публичными личностями... С маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым... С Президентом Украины Леонидом Кучмой... С легендарными актерами украинского кино Иваном Миколайчуком и Константином Степанковым... С легендарными актерами российского кино Александром Демьяненко и Верой Алентовой... И так далее, и так далее, и так далее... Но никогда в жизни я не испытывал такого волнения, как в этот раз. Ибо мне еще ни разу не доводилось беседовать с человеком, который принял решение свести счеты с жизнью и которого буквально вытащили с того света...

... Он стоит в двух шагах от меня... Седая голова... Потухший взгляд...Грубые, натруженные руки рабочего человека... Арутюнян Михаил Суренович, 70 лет...

- Это правда, что вы хотели покончить жизнь самоубийством?

Не проронив ни слова, он опускает голову и сжимает ладони в кулаки... Я тоже молчу - даю ему возможность собраться с мыслями.. Две минуты спустя он сам прерывает молчание:

- Напишите о Филатове, пожалуйста!... И возможно этим спасете жизнь многим людям... Я даже не представляю, сколько человек отправил на тот свет мэр Днепра... Он палач, он дьявол и наверняка сам не знает, сколько горожан из-за его жуткого беспредела решились на суицид....

- Хорошо... Я напишу.... Рассказывайте...

И он начинает:

- Я беженец, армянин по национальности. Родом из Баку... Тридцать лет назад, волею судьбы, оказался на чужбине, в Украине. Без денег, без прописки, без жилья. Пахал на трех работах, без выходных... С трудом сумел наскрести деньги на сапожную будку. Не на банк, не на супермаркет, не на ресторан - на обычную сапожную будку... Люди не понимают, насколько тяжел труд сапожника: весь день в грязи и в пыли; дышишь воздухом, наполненным запахами клея, человеческого пота и жженной резины... Я - рабочий человек и за всю жизнь я не украл ни копейки. И не сосчитать, сколько пар обуви отремонтировал бесплатно малообеспеченным старушкам. Но вот пришло время и я сам вышел на пенсию. И так как начальник отдела кадров завода, на котором я трудился в Баку, отказался высылать мои документы в Днепр, Пенсионный фонд "наградил" меня "минималкой"... Вечером я смотрел по телевизору, как пенсионеры из ЕС, счастливые и радостные, путешествуют по миру, а утром садился на велосипед, ехал в свою будку, надевал грязный фартук и начинал "пахать". Чтобы не подохнуть с голода. Это было мерзко. Но я даже не догадывался, что вся мерзость еще впереди... 3 апреля 2020 года, в самый разгар карантина, к моей будке подкатил сияющий новой краской "Фольцваген". Из него вышел молодой человек лет тридцати и небрежно протянул мне лист бумаги - предписание:

- Коммунальное предприятие "Благоустрiй мicта". Ваша будка установлена здесь незаконно. Убрать в течение пяти дней!

Я был в шоке:

- Что значит незаконно?! Я тридцать лет работаю на этой точке! У меня официальное разрешение, выданное районными властями и утвержденное главным архитектором района. Я исправно плачу налоги - что вам еще от меня надо?

Чиновник недовольно поморщился:

- Ваши документы больше "не хляют"!... С этого момента они недействительны...

- Тридцать лет были действительны, а теперь - нет? Что за беспредел? Я буду жаловаться!

- На кого вы собрались жаловаться?! Это личное распоряжение мэра Бориса Филатова! Не уберете будку в течение пяти дней - мы демонтируем ее сами, а все расходы возложим на вас!...

- Вы думаете, мне доставляет удовольствие, в 70 лет каждый день приезжать на работу и продолжать "вкалывать"? У меня нет ни детей, ни внуков, мне некому помогать. Скажите, на что я буду жить?

- Это не наши заботы!...

... Так Борис Филатов, "интеллигентный мэр европейского типа", в стиле диктатора Батьки Лукашенко, в одночасье, незаконно, лишил меня конституционного права трудиться... Я был в отчаянье, не хотелось жить.... И я пошел искать работу. Легко сказать! Мне подсказали, что единственная вакансия, на которую меня, 70-летнего пенсионера могут взять - это охранник в средней школе. Ближайшей от меня была школа № 47, по улице Воронежской. Но охранник в униформе, которого я застал у входа, только махнул рукой:

- Не... Тебя не возьмут... Тебе 70 лет, а Филатов приказал стариков не брать.

- Филатов? А причем здесь Филатов?

Охранник понизил голос:

<>- Так мэр города Филатов и есть реальный владелец нашей охранной фирмы... (Я вновь был шокирован этим откровением!)

<>Вскоре у меня скончался брат. Я поехал на кладбище, где была похоронена наша мама, чтобы договориться о подзахоронении. Работники кладбища шокировали меня цифрой: 13500 грн!!! Я объяснил, что это не по-божески, не по-христиански, зарабатывать на людском горе. Что у меня пенсия всего 1700 грн, что я не в состоянии оплатить такую сумму и попросил соединить меня по телефону с владельцем кладбища. Но в ответ услышал категорическое нет. Попытался самостоятельно, через знакомых, выйти на куратора кладбища. Но оказалось, что и оно во власти городского головы!...Он, как спрут, обвил весь город своими ненасытными, скользкими щупальцами! Сколько же хитрости и жадности сконцентрировано в этом "интеллигенте"!

Мэр Днепра Борис Филатов вынес мне смертный приговор. Я не знаю теперь, как жить дальше? На что существовать? Как лечить больную сестру? Как оплачивать коммунальные услуги? Я и еще десятки тысяч таких, как я, ветеранов, построивших эту страну, Верховная власть "наградила" нищенской пенсией в 60 долларов... А позже, Борис Филатов, в своей "классовой борьбе с МАФами", перешел все моральные границы, ибо под одну гребенку, вместе с незаконными киосками, он сносит и законные. Филатов НЕЗАКОННО лишил многих из нас ЗАКОННОГО крохотного бизнеса, а по сути - куска хлеба в это суровое время. И обрек на выживание. Он думает, что он БОГ, но на самом деле он ДЬЯВОЛ! То, что сегодня творит Филатов, в простонародье называется "утилизация старшего поколения"... Не понимаю, за что он так рьяно ненавидит нас, стариков? Я, 70-летний пенсионер, не только не просил помощи у государства, но сам помогал ему: работал и отчислял налоги в госказну... Сегодня и я без работы (по сути - нищий), и государство без моих налогов....Браво, дорогой наш мэр! А ведь он считает себя успешным менеджером! Но я лично не доверил бы Филатову самый захолустный ЖЭК города...

... Мы попрощались. Но едва я успел повернуться к Михаилу Суреновичу спиной и сделать первый шаг, как он снова остановил меня:

- Погодите... Знаете, что самое страшное в этой истории? Это то, что отныне я сомневаюсь, есть ли Бог на свете?... При том, что мы, старики, положившие свои жизни на это государство, не можем свести концы с концами, мэр Филатов вдруг объявляет, что приобрел билет в космос за полтора миллиона гривен ... Где же, скажите мне, справедливость? Если уж Господь позволяет дьяволу в облике человека творить столько зла? Так издеваться над больными и нищими? Так жадно пить кровь родного города - может и нет его вовсе, Бога?...

P.S. Убедительная просьба: всем, кто может помочь в трудоустройстве Михаилу Арутюняну, просьба сообщить на эл/почту: fhneh1959@i.ua

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"