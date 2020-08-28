Завдяки пандемії ціни на діаманти впали

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 08:46

Також ювеліри закликали людей надавати перевагу платині, а не білому золоту.

Новину передає «Преса України».

Ювеліри почали закликати усіх, хто хоче одружитися, купувати обручки вже зараз, поки ціна на діаманти у всьому світі падає. Найбільші у світі виробники діамантів знизили вартість неочищених алмазів до 10 відсотків через місяці низького попиту, спричиненого коронавірусом.

Представники міжнародної корпорації De Beers підтвердили, що вони знижують вартість своїх дорогоцінних каменів майже на одну десяту. Ювеліри вважають, що обручки стануть ще дешевшими протягом найближчих кількох місяців.

Пітер Грін, керуючий директор ювелірної компанії Fabricius Green в свою чергу порадив парам купувати платинові обручки замість золотих, оскільки зараз ціна на золото є рекордно високою після зростання на 66 відсотків за останні два роки.

«Ми нещодавно спостерігали падіння ціни на ограновані діаманти, і ми знизили ціни на наші обручки, щоб це відобразити. Ми не рекомендуємо людям купувати 18-каратне біле золото на даний момент, оскільки платина дешевша і є кращим металом з кількох причин», - додав він.

Зокрема, платина твердіша і вона краще тримає свій колір.