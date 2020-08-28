Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 08:10

Через погану епідеміологічну ситуацію в Україні не лише заробітчанам заборонили в’їзд в країну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що Фінляндія, яка просила пустити до себе українських сезонних робітників, тепер вирішила заборонити їм в’їзд. Причина – пандемія коронавірусу.

Так, відсьогодні до 18 вересня було обмежено в’їзд для збирачів лісових ягід.

Україна не єдина країна, громадянам якої обмежили в’їзд. Всі інші країни, які демонструють погану епідеміологічну ситуацію, і які не входять в ЄС, мусять дотримуватись правила.

Громадяни Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї можуть прибувати до Фінляндії.