Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід

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Через погану епідеміологічну ситуацію в Україні не лише заробітчанам заборонили в’їзд в країну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що Фінляндія, яка просила пустити до себе українських сезонних робітників, тепер вирішила заборонити їм в’їзд. Причина – пандемія коронавірусу.
Так, відсьогодні до 18 вересня було обмежено в’їзд для збирачів лісових ягід.
Україна не єдина країна, громадянам якої обмежили в’їзд. Всі інші країни, які демонструють погану епідеміологічну ситуацію, і які не входять в ЄС, мусять дотримуватись правила.
Громадяни Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Південної Кореї можуть прибувати до Фінляндії.
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